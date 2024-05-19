«التعليم» تحدد حالات الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحالات التي يتم قبول الاعتذارات فيها عن المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية جميع نوعياتها «زراعي وتجاري وفندقي وصناعي» والمقرر أن ينطلق يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، وهي كالتالي:-

الاعتذارات عن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

- العذر المرضي: تقرير طبي حديث 2024 من القومسيون الطبي ولن ينظر إلى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

- حالات الوفاة: شهادة الوفاة (الزوج / الزوجة) لم تتجاوز العام.

- الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين وترفق شهادة ميلاد الطفل.

- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل من أحدهما فقط حسب رأي اللجنة مع إحضار أصل الخطاب للاطلاع.

- أداء امتحانات الدراسات العليا «إحضار ما يفيد التقدم لامتحان مرفق به جدول الامتحان».

- رعاية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة: تقرير طبي معتمد.

- ضمن تعيين الـ5%: إحضار ما يفيد ذلك.

- مديرو المدارس تجميع الاعتذارات من الراغبين في الاعتذار ومراجعتها حسب المطلوب في التعليمات وتكليف مندوب من المدرسة بتسليمهم الى لجنة الإدارة ولن تقبل أي نماذج اعتذارات من المدرسة قبل تسليم كشوف (2) عضوية للجنة الإدارة، لن تقبل أي اعتذارات بعد الميعاد المحدد في الإعلان عن قبول الاعتذارات.