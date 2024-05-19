«التعليم»: فتح باب التحويل بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد 20 مايو

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد عن فتح باب التحويلات إلى المدرسة من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الأول الثانوي في المواعيد التالية من 20 مايو وحتى 31 يونيو، على أن يتم قفل باب التحويلات وقبول الأوراق بالمدرسة في نهاية هذه الفترة، علما بأن التقديم وفقًا للشروط الآتية:

- أن يكون الطالب المتقدم للتحويل مصري الجنسية.

أولا - تقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط.

- يشترط حصول الطالب فى نهاية العام الدراسي 2023-2024 علي نسبة مئوية 95% من مجموع الدرجات.

- يشترط تقديم بيان درجات معتمد للعام الحالي 2023 - 2024 للتحويل للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي، وتقديم بيان درجات معتمد للعامين الدراسيين السابق والحالي (2022-2023 و2023-2024) لكل من يرغب فى التحويل إلى الصف السادس الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي.

- يشترط اجتياز الطالب للاختبار في المواد الآتية (اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الإنجليزية) والذي ستعقده المدرسة وستحدد تاريخه بعد قفل باب التحويل وانتهاء فترة التسجيل.

- يشترط المعرفة والموافقة على نظام اللائحة الداخلية للمدرسة.

خطوات التقديم

أوضحت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد يتم التقديم وفقاً للخطوات التالية:

- تعبئة الاستمارة المعدة لذلك على موقع المدرسة وطباعتها www.eis-zayed.com.

- الدخول علي الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل.

-التأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر.

-تقديم المستندات التالية داخل المدرسة مع الاستمارة.

- إثبات قيد من المدرسة معتمد بختم النسر من الإدارة التعليمية.

- الالتزام بتقديم معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر يفيد حصول الطالب علي مجموع درجات 95% عند قبول الطالب.

- صورة شخصية للطالب.

- الالتزام بالموعد المحدد للتحويل خلال الفترة من 20/5/2024 إلى 13/6/2023 حيث يعتبر ذلك الموعد نهائي ولن يتم استقبال طلبات بعد ذلك.

- يتم استلام الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة من على الموقع خلال نفس الفترة من 20/5/2024 إلى 13/6/2023 بالمدرسة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.