استشاري تغذية تحذر من الإفراط في تناول الفلفل الحار: قد يؤدي إلى الوفاة

حذرت الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الشطة والفلفل الحار، موضحة أن ذلك قد يُسبب مضاعفات خطيرة، تصل إلى حد الموت المفاجئ، خاصة عند الأطفال ومرضى الربو.

مضاعفات خطيرة

وأوضحت شعير أنّ المنتجات التي تحتوي على كميات قليلة من الشطة أو الفلفل الحار لها فوائد صحية، بشرط عدم وجود أيّ مشكلات في الجهاز الهضمي أو حالات حمل.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أضافت استشاري التغذية العلاجية أن المقرمشات التي تحتوي على كمية كبيرة من الفلفل الحار مضرة بصحة الأطفال.

ونصحت شعير بتناول الشطة والفلفل الحار باعتدال، مع مراعاة الحالة الصحية للشخص، مع ضرورة استشارة الطبيب إذا كنت حاملًا أو مرضعًا قبل تناول الشطة والفلفل الحار.