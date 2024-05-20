«الأرصاد»: اليوم ذروة ارتفاع الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مازالت متأثرة بالموجة شديدة الحرارة اليوم وحتى نهاية الأسبوع، وتؤثر في معظم محافظات الجمهورية.

مصادر الكتل الهوائية المؤثرة

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنَّ مصادر الكتل الهوائية المؤثرة صحراوية مرتفعة بشكل كبير في قيم حرارتها، بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأجواء المشمسة تساعد على ارتفاع قيم الحرارة، واليوم سيشهد ذروة هذا الارتفاع، والعظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستصل إلى 41 درجة، والتعرض لأشعة الشمس يرفع قيم الحرارة عن 41، كما أنَّ قيم الحرارة في جنوب البلاد تتراوح بين 44 و45 درجة مئوية".

الأجواء شديدة الحرارة نهارا

وأكّدت أنَّ الأجواء شديدة الحرارة نهارًا في معظم محافظات الجمهورية، خاصة في الأماكن الداخلية، أما الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فإن قيم درجة حرارتها أقل، والأجواء فيها تكون حارة نهارًا.