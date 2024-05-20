«الأرصاد» تنصح المواطنين باستخدام أغطية الرأس: الحرارة تصل إلى 41 على القاهرة

نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء أغطية للرأس حال الخروج من المنزل اليوم، وأيضا الطلاب الذين يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي، لحمايتهم من أشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية.

حالة الطقس اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها، إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة في حالة الطقس اليوم، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 41 درجة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ما قد يعرضك لحالة إعياء شديدة، لذا يرجى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة اليوم، وشرب الكثير من المياه المبردة والسوائل ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الحرارة العظمى 41 والصغرى 24

العاصمة الإدارية: العظمى 41 الصغرى 23

6 أكتوبر: العظمى 40 الصغرى 22

بنها: العظمى 40 الصغرى 22

دمنهور: العظمى 38 الصغرى 22

وادي النطرون: العظمى 40 الصغرى 22

الزقازيق: العظمى 41 الصغرى 22

شبين الكوم: العظمى 41 الصغرى 22

الإسماعيلية: العظمى 42 الصغرى 22

السويس: العظمى 41 الصغرى 22

الإسكندرية: العظمى 33 الصغرى 22

مطروح: العظمى 35 الصغرى 23

العلمين: العظمى 33 الصغرى 21