«القومي للتغذية» يقدم نصائح مهمة للمواطنين لمواجهة شدة الحرارة

في ظل تحذيرات الهيئة العامة للارصاد الجوية، من موجة الطقس شديدة الحرارة، التي تمر بها جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ووصول درجة الحرارة العظمى إلى 45 درجة على بعض محافظات جنوب البلاد، وجه المعهد القومي للتغذية عدة نصائح للمواطنين.

نصائح «القومي للتغذية» لمواجهة الطقس شديد الحرارة

ووجه المعهد القومي للتغذية، عدة إرشادات للمواطنين، حول أهمية تناول المياه المبردة، خلال الطقس الحار، لمساعدة الجسم على مواجهة الحرارة المرتفعة، وترطيبه وعدم تعرضه لأي حالة جفاف، وجاءت الإرشادات كالتالي:

- قبل الخروج من المنزل جهز ما يكفي حاجتك من المياه المبردة.

- احفظ المياه المبردة في زجاجات مخصصة لذلك.

- يمكن اضافة بعض نقاط من مياه الورد، أو شرائح ليمون أو ورق نعنان للمياه المبردة، قبل تناولها لجعلها ألذ.

- يجب أن تعلم أن المياه ضرورية جدا لصحة أعضاء الجسم، فلا تهملها، حتى لا تتعرض للتعب والإجهاد.

لا داعي لتناول المياه الغازية

- فى حالة العطش الشديد، احرص على تناول المياه فقط، ولا داعي لتناول المياه الغازية؛ لأنها تزيد من إحساسك بالعطش والجوع، كما أكد المعهد القومي للتغذية.

- تناول الخضروات الطازجة التي تحتوي على كمية كبيرة من المياه، مثل الخس والخيار.