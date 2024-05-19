«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية نشطة غدا.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة

تشهد البلاد، منذ عدة أيام، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، تجاوزت الـ 40 درجة مئوية على بعض المناطق، وتستمر الزيادة خلال الأيام المقبلة، ومع هذا فقد حذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق غدا الاثنين.

رياح مثيرة للرمال

وقالت الأرصاد في بيان لها، إنه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح غدًا على مناطق من جنوب الصعيد، يُتوقع أن تكون مُثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع وفقًا لبيان «الأرصاد»، أن ترتفع درجات الحرارة غدًا على القاهرة الكبرى لتصل العظمى إلى 41 درجة مئوية، وتزداد على جنوب الصعيد لتصل إلى 44 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، يكون حارًّا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة خلال الليل، محذرة في الوقت نفسه من التعرض المباشر لأشعة الشمس؛ ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، ليكون من أشد أيام الصيف حرارة.