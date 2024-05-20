«النيران الصديقة» سبب 20% من خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة.. ماذا يحدث؟

يتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد تزداد كل يوم، إما بنيران المقاومة وإما بـ«النيران الصديقة»، وهي الخسارة الأفظع والتي قُدّرت بخمس الخسائر إذ إن نحو 1 من كل 5 جنود قتلوا على يد زملائهم، لأسبابٍ عدة أبرزها الخوف، ووجود مقاومة قوية جعلت من بيئة القتال بيئة مرعبة، وفقا لـ«سبوتنك».

ونشرت وسائل إعلام عبرية، على مدار 8 أشهر الكثير من حوادث النيران الصديقة في معارك غزة، وصفها خبراء عسكريون بأنها الأعلى في التاريخ العسكري الحديث.

الحصيلة العامة لخسائر جيش الاحتلال بين الجنود

278 قتيلا منذ اجتياح غزة في 27 أكتوبر.

3 آلاف و479 جنديا مصابا.

533 مصابا في حال خطرة

927 مصابا بإصابات متوسطة

ألفان و19 مصابا بإصابات طفيفة

حوادث النيران الصديقة

مقتل 48 جنديا بجيش الاحتلال.

34 مصابا بنيران صديقة من الآليات.

61 جنديا وضابطا مصابين بنيران صديقة.

%40 من الطائرات المسيرة سقطت بنيران صديقة.

أسباب وقوع الخسائر الذاتية بنيران صديقة

- إطلاق نيران بالخطأ

- حوادث دهس بدبابات إسرائيلية

- سقوط جدران على الجنود

- أخطاء بالمتفجرات في أثناء الاستعدادات

تصريحات صادمة حول حوادث النيران الصديقة

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنّ خُمس القتلى بالجيش قتلوا بنيران صديقة، وأكدت شبكة إن بي سي الأمريكية أنّ ما يقرب من 1 من كل 5 أو 17% من القتلى بنيران صديقة.

وأشار خبراء عسكريون بأنّ هذه النسبة واحدة من أعلى النسب في التاريخ العسكري الحديث.

الأسباب وفقا للمحليين

- الخوف والارتباك أثناء الالتحام مع مقاتلي المقاومة.

- ضعف التدريب وعدم التركيز نتيجة الإرهاق خلال القتال.

- وجود مقاومة قوية على الأرض تشتت وتوهن من قوة العدو.

- البيئة القتالية الصعبة التي فرضتها المقاومة من خلال حرب الشوارع.