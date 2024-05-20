انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

أعلن المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض، بمراكز ومدن المحافظة، حفاظاً على إنتاجية المحاصيل الصيفية، وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية، وتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية.

وأضاف «طلعت» أن القوارض تمثل خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن فعاليات الحملة انطلقت من الجمعيات الزراعية التابعة لإدارات ( الزقازيق - ديرب نجم - كفر صقر - بلبيس - منيا القمح الابراهيمية – الحسينية - القنايات ) الزراعية وتستأنف أعمالها بباقي مراكز ومدن وقرى المحافظة تباعاً وذلك بعد انتهاء موسم المحاصيل الشتوية واستعداداً لزراعة المحاصيل الصيفية .

اتخاذ كافة التدابير الاحترازية

ولفت إلى أنه تم التنبيه على مديري الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بحملة مكافحة القوارض ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر، بعيداً عن الكتل السكنية، وتم اتخاذ كافة التدابير الإحترازية من خلال توفير ماسكات للوجه وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال المشاركين بالحملة.