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«الزراعة» تعد خرائط للأمراض الحيوانية والداجنة على مستوى الجمهورية

كتب:

محمد أبو عمرة
11:17 ص | الإثنين 20 مايو 2024
قوافل بيطرية

قوافل بيطرية

نظّم فريقٌ من قسم صحة الحيوان والدواجن بمركز بحوث الصحراء، قافلةً بيطريةً لمدينة الفرافرة في الوادي الجديد؛ تنفيذًا لبرنامج إعداد خريطة للأمراض الحيوانية والداجنة، وتشخيص الأمراض بالتقنيات الحديثة، ومقاومتها لتحقيق التنمية المستدامة.

تحسين الحالة الصحية للحيوانات بالمناطق الصحراوية

وقال الدكتور أحمد عبدالمقصود، رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني، إنّ الشعبة تنظم العديد من القوافل البيطرية لتحسين الحالة الصحية للحيوانات في المناطق الصحراوية، إضافة إلى تشخيص الامراض الوافدة في المناطق الصحراوية والحدودية، وتقديم الإرشادات الطبية البيطرية للمربّين بالتعاون مع الإدارات البيطرية بالمناطق الصحراوية المستهدف تنمية الثروة الحيوانية بها.

مسح كامل لمسببات الأمراض

وأضافت رئيس البرنامج البحثي، أنّ البرنامج يهدف إلى عمل مسح كامل لمسببات الأمراض البكترية والفيروسية والطفيلية المنتشرة بالقطعان الحيوانية بالمناطق الصحراوية وعلاجها إضافة إلى عمل خرائط وبائية على مستوى الجمهورية.

وفحص الفريق القطعان الحيوانية إكلينيكيا من البقر والعجول، وعالج نحو 7000 حالة طفيليات خارجية، و55 حالة هزال وضعف عام، و49 حالة أمراض باطنة، و28 حالة أمراض تناسلية، و120 حالات أمراض طفيليات دم، و45 حالة أمراض تنفسية، وأخذت عينات دم ومسحات تنفسية لدراسة الأسباب المرضية البكتيرية والفيروسية إضافة إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات البيطرية للمربين للوقاية من الأمراض وأهمية إجراء اللقاحات الأساسية للقطعان الحيوانية بادارة الطب البيطري بالفرافرة.

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