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ضبط مخدرات بحوزة 4 عناصر إجرامية في أسيوط والغربية.. قيمتها 3 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات
12:06 م | الإثنين 20 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (أسيوط - الغربية)، قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وجرى استهداف (عاطل له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الفتح بأسيوط، وبحوزته (5 كيلوجرامات لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات - دراجة نارية بدون لوحات – سلاح أبيض - ميزان حساس). 

كما تم ضبط (تاجر له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وبحوزته (1 كيلو جرام لمخدر الآيس الشابو – سلاح أبيض)، بالإضافة إلى ضبط (عاطلان لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، وبحوزتهما (4 كيلوجرامات لمخدر الآيسالشابو – 2 سلاح أبيض).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,175 مليون جنيه).

 

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