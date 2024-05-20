ضبط مخدرات بحوزة 4 عناصر إجرامية في أسيوط والغربية.. قيمتها 3 ملايين جنيه

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن (أسيوط - الغربية)، قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وجرى استهداف (عاطل له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الفتح بأسيوط، وبحوزته (5 كيلوجرامات لمخدر الأفيون – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات - دراجة نارية بدون لوحات – سلاح أبيض - ميزان حساس).

كما تم ضبط (تاجر له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وبحوزته (1 كيلو جرام لمخدر الآيس الشابو – سلاح أبيض)، بالإضافة إلى ضبط (عاطلان لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، وبحوزتهما (4 كيلوجرامات لمخدر الآيسالشابو – 2 سلاح أبيض).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,175 مليون جنيه).