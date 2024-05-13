ضبط 3 عناصر إجرامية في شمال سيناء بحوزتهم مخدرات بـ12 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثالث العريش مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وجرى ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (50 كيلوجراما لمخدر الحشيش – 55 كيلوجراما لمخدر الهيدرو – 50 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 3500 قرص مؤثر لعقار كيميريكا – 2 قطعة سلاح أبيض).

كما جرى ضبط (عنصر إجرامي – له معلومات جنائية) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما – سلاح أبيض). وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(12,250 مليون جنيه تقريبًا).