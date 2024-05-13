ضبط 6 عناصر إجرامية في الإسماعيلية ومطروح وبحوزتهم مخدرات بـ3.35 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن الإسماعيلية ومطروح، أنّ عدة عناصر إجرامية تتاجر في المواد المخدرة وتروجها على العملاء.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وجرى ضبط 4 عاطلين لـ3 منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أبوصوير، وبحوزتهم 15 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 2 كيلوجرام لمخدر الآيس.

كما جرى ضبطه عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 12 ألفا و300 قرص مخدر لعقار التامول، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.35 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.