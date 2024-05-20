كرزو آزول يصطدم بكلوب أمريكا في نهائي الدوري المكسيكي

حجز كروز آزول بطاقة التأهل لنهائي المرحلة الختامية لبطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم «ليجا إم أكس»، رغم خسارته أمام نظيره مونتيري بنتيجة 1-2، على ملعب سيوداد دي لوس ديبورتس»، بإياب نصف نهائي البطولة، مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب على ملعب «بي بي في أيه»، بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة، ضرب كروز آزول، موعدا في نهائي المرحلة الختامية لبطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم «ليجا إم أكس»، بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين، مستفيدا من قاعدة الهدف بهدفين، ليواجه كلوب أمريكا في نهائي المسابقة.

كلوب أمريكا يطيح بنظيره جوادالاخارا

وأطاح كلوب أمريكا، بنظيره جوادالاخارا، بنصف نهائي المرحلة الختامية لبطولة الدوري المكسيكي لكرة القدم «ليجا إم أكس»، بمججموع لقاءي الذهاب والإياب بهدف دون رد، ليضرب موعدا مع كروز آول بالمباراة الختامية.

وتقام مباراة الذهاب بين فريقي كروز آزول وكلوب أمريكا على ملعب «سيوداد دي لوس ديبورتس»، وتنطلق المباراة فجر الخميس المقبل.