تحذير من أخطاء غذائية شائعة في الطقس الحار.. تضعك على طريق الأمراض

عادات غذائية خاطئة، يتبعها كثير من الأشخاص خلال موجات الحر الشديدة، بحثا عن سبل للانتعاش والتغلب على الحرارة المرتفعة، مثل تناول الأيس كريم أو شرب كميات كبيرة من الماء، لكنهم ربما لا يدركون أنها قد تأتي بنتائج سلبية على صحتهم، ولا تخفض درجة حرارة الجسم، على عكس المتوقع.

أخطاء غذائية تجنبها في الصيف

ووفقًا لدراسة بريطانية نُشرت في موقع «Times of india»، فإنه في الطقس الحار، تفقد أجسامنا كميات هائلة من الماء، ويحاول أن يعوضها الناس بشتى الطرق، لكن هناك طرق تتلف الأعصاب وتدمر المعدة، تتمثل في التالي:

- الإفراط في تناول مشروبات الفواكه ذات السعرات الحرارية العالية، كاعتبارها من المبردات الطبيعية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن ويؤثر على مقدار السكر في الجسم، وبالتالي يضر الصحة بصورة كبيرة.

- تناول الفاكهة الموسمية، مثل الخوخ والبطيخ والمانجو وغيرها بكثرة، يعرض الجسم لكثير من الأمراض الصحية، خاصةً لأصحاب الأمراض المزمنة، وإذ كان الشخص مصابًا بأعراض الحساسية.

- الإفراط في تناول السكريات والمشروبات الغازية، يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم.

عادات غذائية خاطئة أثناء الحر الشديد

هناك كثير من الأخطاء الغذائية التي تضر بصحة الجسم في الطقس الحار، وهو ما أوضحه رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، موضحا أنها قد تدمر الجسم، بسبب تركيزها على تحفيز الإصابة باضطرابات في القناة الهضمية.

وأوضح «رمزي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أبرز تلك العادات:

- الإكثار في تناول الوجبات الخفيفة والمالحة والمعبأة من البطاطس والبسكويت، وما إلى ذلك من العادات الخاطئة، لأن الجسم في هذه الحالة يحتفظ بالماء، ويعمل على احتباس السوائل في درجات الحرارة العالية.

- تخطي وجبات الطعام تجنبًا إلى الشعور بالحر، عادة تحرم جسمك من العناصر الغذائية الأساسية، وتؤدي إلى الإفراط في التناول لاحقًا.

- عدم التركيز على تناول الفيتامينات والمأكولات الغذائية الغنية بالحديد، ظنًا بأن ذلك يهدئ من الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، لكن هذا يضعف الجسم بصورة كبيرة.

- المبالغة في تناول الحلويات المجمدة، يؤدي إلى زيادة السكر والسعرات الحرارية في الجسم.

- تناول كثير الأطعمة المقلية والدهون، يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ، خاصةً في درجة الحرارة المرتفعة، لذلك يجب التخفيف من تناولها.

نصائح غذائية للتغلب على ارتفاع الحرارة

بحسب موقع «هيلث لاين» المتخصص في الشئون الطبية، فإنه في درجات الحرارة المرتفعة يجب اتباع التالي:

- ركز على الوجبات الخفيفة والطازجة التي يسهل هضمها.

- تناول السلطات والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون.

- تضمين الفواكه والخضروات الطازجة في موسم الصيف، إذ يجب إدراج هذه الأطعمة المغذية في النظام الغذائي.

- تناول الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.

- اختر الزبادي المجمد أو عصائر الفاكهة الخالية من السكريات.

- الانتباه إلى أحجام الوجبات واختيار الصحي منها.