طبيب الأهلي السابق يكشف مفاجآت عن إصابة علي معلول.. هل تجبره على الاعتزال؟

حالة من الترقب تعيشها جماهير الأهلي بعد الإعلان رسميا عن حجم إصابة علي معلول ظهير أيسر الفريق الكروي الأول، والذي تعرض لها خلال الدقائق الأولى من عمر اللقاء أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم السبت الماضي.

«قطع جزئي في وتر إكيليس»، هكذا كشف الأهلي النقاب عن تشخيص إصابة علي معلول، بعد خضوعه للأشعة خلال الساعات الماضية، إذ تقرر أن يخضع لجراحة اليوم الاثنين قبل تحديد مدة غيابه بشكل رسمي.

طبيب يكشف الأهلي السابق يكشف مفاجآت عن إصابة علي معلول

وليد عبد الباقي أستاذ جراحة العظام وطبيب الأهلي السابق، وصف الإصابة بأنها «صعبة»، وذلك خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن التعافي منها يستغرق وقتا طويلا حسب مدى قوة القطع في وتر إكيليس.

هل تجبر الإصابة علي معلول على الاعتزال؟

وأوضح عبد الباقي: «بعد الخضوع للجراحة، يحتاج الوتر لفترة من أجل الالتئام، فضلا عن خضوع اللاعب لفترة تأهيل من أجل العودة إلى الملاعب، موضحا أن هذا الأمر قد يصل إلى 9 أشهر، وأن أقل مدة في هذه الحالة هي 6 أشهر».

وعن الأنباء حول صعوبة عودة علي معلول إلى الملاعب في ظل تقدم عمره بالنسبة للاعبي كرة القدم، إذ يبلغ من العمر 34 عاما، قال: «من الصعب وضع توقعات مسبقة في هذا الشأن، بالفعل عمر علي معلول كبير بالنسبة للاعبي كرة القدم مع تلك الإصابة الصعبة، ويكون العودة منها أكثر صعوبة، ولكن لا يمكن الجزم بأنها أنهت مسيرته في الملاعب».

واختتم: «في هذا التوقيت نفسية اللاعب تلعب دورا كبيرا، لذلك نتمنى له الشفاء العاجل من تلك الإصابة الصعبة».

وكان الأهلي تعادل سلبيا أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الإياب يوم السبت المقبل لتحديد بطل المسابقة.