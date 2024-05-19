صحيفة تونسية تكشف مفاجأة بشأن إصابة علي معلول.. مدة غياب صادمة

صدمة كبرى تعيشها جماهير الأهلي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها علي معلول ظهير أيسر الفريق الكروي القلعة الحمراء، وذلك خلال الدقائق الأولى من عمر المباراة التي جمعت الفريق بنظيره الترجي التونسي، أمس، على ملعب رادس، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مفاجأة كبرى فجرتها صحيفة «فوتبول تونيزيان» التونسية، خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن التشخيص المبدئي لإصابة علي معلول، فضلًا عن الصدمة بشأن مدة غيابه عن الملاعب.

صدمة كبرى في إصابة علي معلول ومدة غيابه

وأكدت الصحيفة أنّ التشخيص المبدئي يشير إلى إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيليس، بحسب الكشف الأولي الذي خضع له في أحد مستشفيات تونس، أمس، على أن يخضع للأشعة اليوم فور الوصول إلى القاهرة، من أجل التعرف على حجم الإصابة.

وأضاف التقرير: «اللاعب سيغيب عن لقاء العودة ضد الترجي ومعسكر منتخب تونس المقبل بسبب الإصابة».

مدة غياب صادمة تتنظر علي معلول

وبحسب موقع «مايو كلينيك» فإنّ تمزّق وتر أكيليس هو إصابة في الجزء الخلفي من أسفل الساق، حيث من الممكن عند تمزقه سماع صوت فرقعة، وبعدها يشعر المصاب بآلام حادة في الجزء الخلفي من الكاحل ما يؤثر بشكل كبير على قدرته على المشي.

وظهر علي معلول بعكازين خلال رحلة عودة الأهلي من تونس، وذلك بعد وضع جبيرة على قدمه بعد المباراة مباشرةً، استعدادًا للخضوع للأشعة بالقاهرة.

وبحسب موقع «مايو كلينيك»، فإن القطع في وتر إكيليس الذي قد يضطر المصاب للخضوع إلى جراحة، ما يتسبب في غياب اللاعبين عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 8 أشهر.

كان الأهلي تعادل سلبيا أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس، بينما تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.