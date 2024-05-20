جامعة كفر الشيخ تنظم يوما تدريبيا للجوالة بالإسكندرية

نظمت إدارة الجوالة بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، اليوم التدريبي الكشفي بنادي الكشافة البحرية بالإسكندرية لجوالي وجوالات الجامعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تدريب بحري لجوالة جامعة كفر الشيخ

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرصهم على تنفيذ مثل هذه الأنشطة التدريبية المتخصصة، والتي تسهم في صقل وتنمية وتطوير المهارات الكشفية البحرية لدى جوالي الجامعة، كما تُساهم في تعزيز روح الانتماء الوطني لديهم وحبهم للطبيعة، وتعزيز روح التواصل والتفاعل مع حياة الخلاء والطبيعة، وتنمية مهارات القيادة والاعتماد على النفس.

التدريب على مهارات السياحة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنّ اليوم التدريبي تضمن تحية العلم، والتعرف على أهداف وأغراض التدريب، وتنظيم جلسة نظرية عن أنشطة ومهارات الكشافة البحرية، والتدريب على مهارات السباحة، والتدريب على مهارات التجديف، وعمل جولة باليخت البحري.