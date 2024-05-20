لاعبة منتخب مصر للخماسي تكشف تفاصيل استعداداتها لـ«أولمبياد باريس»

كشفت ملك إسماعيل لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث عن تفاصيل استعداداتها للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، مؤكدةً أنّها تتلقى دعمًا كبيرًا من الدولة المصرية.

ميداليتان ضمن منافسات بطولة كأس العالم

وقالت لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث، في مداخلة على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «حصلت على ميداليتين في الشهر الماضي ضمن منافسات بطولة كأس العالم، وأتوقع تحقيق شيء مميز في الأولمبياد».

وأضافت لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث: «قبل الأولمبياد، سألعب كأس العالم في تركيا، وكأس العالم في الصين، بعد ذلك سندخل في معسكر استعدادًا للأولمبياد».

وتابعت لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث «المعسكر يمثل احتكاكا قويا، وأهم شيء هو الحفاظ على تنظيم الوقت، ومن الأفضل ألا نشتت أنفسنا بنتائج وأرقام اللاعبين الآخرين، ولكن لعبة السلاح هي الوحيدة التي يمكن أن نركز فيها مع اللاعبين الآخرين، أما بقية اللعبات، فإنّ اللاعب يجب أن يهتم بنفسه فقط فيها».