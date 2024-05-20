القناة الأولى تعرض تقريرا عن ذكرى وفاة «ملك الكوميديا» سمير غانم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي تقريرا تلفزيونيا عن ذكرى وفاة «ملك الكوميديا» الفنان سمير غانم.

وفاة ملك الكوميديا

تحل اليوم ذكرى وفاة ملك الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في 20 مايو عام 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا، لتفقد السينما والدراما المصرية واحدا من أبرز نجومها.

وُلد سمير غانم في 15 يناير عام 1973 وتخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ورغم ذلك، فقد أحب التمثيل وكانت بدايته اللقاء بجورج سيدهم والضيف أحمد وكون ثلاثتهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة.

أبرز أعمال الفنان سمير غانم

وشارك سمير غانم في بطولة 150 فيلما أشهرها 30 يوم في السجن، وأميرة حبي أنا، وأهلا يا كابتن، كما تألق على شاشة التلفزيون وقدم 70 مسلسلا، أبرزها كابتن جودة وأهلا فطوطة وحكاية ميزو ورجل شريف جدا، وامتد نجاحه إلى جميع الأعمار ووصل إلى قلوب الأطفال من خلال شخصية فطوطة التي قدمها في فوزاير رمضان واشتهر بها وتفاعل الأطفال معها بشكل كبير وأجمعوا على حبها.