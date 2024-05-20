أسرة الفنان الراحل سمير غانم تحيي ذكرى وفاته الثالثة.. «اللهم ارحمه واغفر له»

أحيت أسرة الفنان الراحل صانع الكوميديا سمير غانم ذكرى وفاتة الثالثة اليوم، وذلك من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يقتصر إحياء الذكرى على الأسرة فقط وإنما شارك مجموعة من الفنانين في إحياء الذكرى عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

إيمي سمير غانم

وأحيت الفنانة إيمي سمير غانم ذكرى والدها الفنان الراحل سمير غانم من خلال نشر صورته في «ستوري» على حسابها الشخصي على «إنستجرام» وكتبت عليها «ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا على فراقك وحشتني يا بسبوس».

دنيا سمير غانم

كما شاركت الفنانة دنيا سمير غانم من خلال خاصية «ستوري» أيضا على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات «إنستجرام» عدة منشورات لتحيي من خلالها ذكرى وفاته الثالثة وقالت «اللهم ارحمه واغفرله يارب».

رامي رضوان

فيما نشر الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم «ستوري» على «إنستجرام» يقدم من خلاله الدعاء للفنان الراحل سمير غانم ويحيي من خلاله الذكرى الثالثة لوفاته.

محمد ثروت

أما عن الفنان محمد ثروت فقد أحيا ذكراه من خلال منشور نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتضمن صورة تجمعه بالفنان الراحل سمير غانم، وقال «اليوم هو ذكرى رحيل الأستاذ سمير غانم، وحشتنا يا حبيبي، ربنا يفرح روحك ويسكنك فسيح جناته ويسعدك قد ما كنت بتفرحنا وتحلي أيامنا».