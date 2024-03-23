حدث آخر 10 سنوات.. زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والصادرات والحصة الدولارية

مصر من أولى الدول في منطقة شرق المتوسط في اكتشاف الغاز الطبيعي عام 1967، حيث مر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بمراحل كثيرة من حيث ارتفاع الإنتاج في بعض السنوات وانخفاضه في سنوات أخرى، منذ أحداث 2011 وحتى الآن.

إنتاج الغاز يصل لأعلى مستوياته في 10 سنوات

ووفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال نحو 10 أعوام عام 2019 بعدما وصل معدل الإنتاج إلى 64.9 مليار متر مكعب.

واتجهت مصر لتكون المحور الأساسي للغاز الطبيعي في إقليم شرق المتوسط خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث يعد إقليم شرق المتوسط المدخل الرئيس لتحقيق هذا الهدف بفضل الثروات والاحتياطات الكبيرة من الغاز الطبيعي.

تنمية حقول الغاز في مصر

واتبعت الدولة العديد من الإجراءات منها العمل على تنمية حقول الغاز، والتوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف، علاوة على محاولة جذب الشركات الدولية عبر تسويق وطرح عدد من المزايدات.

نجحت تلك الإجراءات في تحقيق طفرة كبرى، وجذب عدد من الشركات العالمية، وأدت الخطوات المصرية، واكتشافات الغاز التي تحققت، وفي مقدمتها حقل ظهر، إلى تلبية احتياجات الداخل ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وساهم زيادة الإنتاج في الغاز الطبيعي في تعزيز الحصيلة الدولارية من الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز فَّتمكن من إنعاش الخزانة العامة للدولة.

وارتفعت صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2022 لتصل إلى 2ر18 مليار دولار مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41% ، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2022 لتحقق9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154% .