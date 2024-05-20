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«العمل الجماهيري بمستقبل وطن» تناقش مقترحات ومبادرات الفترة المقبلة

كتب:

محمد أباظة
01:59 م | الإثنين 20 مايو 2024
حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن

عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة العمل، خلال الفترة المقبلة، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، بحضور الأمناء المساعدين وهيئة مكتب الأمانة.

واستعرض الاجتماع التنظيمي، عددًا من الملفات الخاصة بأمانة العمل الجماهيري، وتقديم أفكار ومقترحات خدمية ومجتمعية وصحية واقتصادية، بالإضافة لعرض الإنجازات التي حققتها الأمانة، خلال الفترة الماضية.

أمانة العمل الجماهيري

وأكد المهندس أحمد أمين مسعود، أهمية أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن ولذلك يتم اختيار أعضائها بعناية شديدة مع مواصلة العمل بنفس الأداء خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الاجتماع نقاشا، بين الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب وعرض مجموعة من الأفكار، والتنسيق بين الأمانة والحزب في تنظيم الفعاليات على مستوى محافظات الجمهورية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.