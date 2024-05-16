قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي كشف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية اتسمت بالقوة والشمولية، وحددت الخطوات التي يجب على الدول العربية اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية ووقف الحرب على غزة وفرض السلام على المنطقة، وشرحت حجم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في هذا الوقت الحساس.

ووذكر «رزق»، أن الرئيس كشف حجم الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلي، بجانب توضيح مخاطر استمرار الوضع الخطير الذي تعيشه المنطقة في الوقت الراهن.

التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف «رزق»، أن خطاب الرئيس السيسي خلال مشاركته في أعمال القمة العربية كشف أكاذيب الاحتلال ورفضه مفاوضات الهدنة وإصراره على اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، بجانب تجديده على رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضح، أن خطاب الرئيس يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي والتكامل العربي على المستويين السياسي والاقتصادي والذي يحدث من خلال التنسيق بين الدول العربية المختلفة للوصول إلى حلول تتعلق بثلاث رؤى مختلفة لمصر تتعلق بأهمية الحفاظ على مفهوم الدول الوطنية، والقضاء على الإرهاب والمهددات للوصول لهذا المفهوم، والحفاظ على مؤسسات الدول الوطنية، ومنع التدخلات الأجنبية.

عقد القمة العربية في ظروف استثنائية

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية يأتي في إطار حرصه على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات، وهو ما يجعل من قمة المنامة قمة القرارات التاريخية الحاسمة التي تضع النقاط فوق الحروف، وتنقذ الوطن العربي من أن يكون خارج التاريخ .

وأشار «رزق»، إلى أن القمة العربية فرصة لتوحيد كلمة الدولة العربية وتضافر جهودها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والأمر يتطلب أن يكون هناك موقف موحد وحازم تجاه التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ومواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن الدولة المصرية تحرص على إقامة علاقات عربية وتنسيق وتعاون دائم بين مصر وأشقائها العرب سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى حضور القمم المختلفة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه القيادة على على حضور كل أعمال القمم العربية المختلفة، وما تخللها من قمم استثنائية كما كان في قمة الرياض الطارئة في 2019، والقمة العربية الإسلامية الاستثنائية في العام الماضي.