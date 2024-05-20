بشرى من «التضامن» بشأن ضم أسر جديدة لمعاش تكافل وكرامة.. إليك التفاصيل

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة، الذي يحصل عليه نحو 22 مليون مواطن، بواقع 5.2 مليون أسرة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى ضم مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة قبل نهاية سبتمبر 2024، للتوسع في الصرف الشهري لمستفيدي تكافل وكرامة، بإجمالي 3.6 مليارات جنيه مصري.

وأكدت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن مستفيدي الضمان الاجتماعي هم مستفيدي معاش الضمان وفقا لقانون 137 لسنة 2010، موضحة لـ«الوطن»، أن الدولة تبنت منهج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن إجمالي الأسر المقرر نقلها إلى معاش تكافل وكرامة حتى يستفيديوا منه بجانب الـ5.2 ملايين أسرة، 200 ألف أسرة في الدعم النقدي يتبعون الضمان الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل حاليا على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بعملية الانتقال، مشيرا إلى أن «تكافل وكرامة» حقق نجاحات كبيرة في دعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.