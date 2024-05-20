«التخطيط» تبدأ المرحلة الثانية من التدريب على مهارات إدارة المشروعات

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدورة الأولى من المرحلة الثانية للتدريب على مهارات إدارة مشروعات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي للوزارة، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة بريسك.

تزويد مديري المشروعات بالكفاءات والمهارات

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الوزارة على تزويد مديري المشروعات بالكفاءات والمهارات المطلوبة لإدارة المشروعات والبرامج بشكل معياري معتمد دوليًا، ونشر وتطوير منهجية إدارة المشروعات والبرامج ضمن أساليب العمل، والعمل على بناء الكوادر المؤهلة والمحترفة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

الاستثمار في العنصر البشري

وأكدت السعيد أنّ الاستثمار في المواطنين من أولويات الدولة المصرية لأنّه أساس البناء والتنمية، منوهةً بقرار رئيس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 86 لسنة 2019 المتضمن قيام وزارة التخطيط بتوفير الدعم الفني اللازم لكل وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال إدارة المشروعات والبرامج والأداء.