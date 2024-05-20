إستوديانتس يستضيف ريسترا بالجولة الثانية للدوري الأرجنتيني

يستضيف إستوديانتس لابلاتا، نظيره ديبورتيفو ريسترا، على ملعب «خورخي لويس هيرسشاي»، بالجولة الثانية للدور الثاني من بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة فجر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل إستوديانتس لابلاتا، حامل لقب كأس رباطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، مباراة ريسترا، بالفوز على نظيره تيجري بهدف درون رد، أحرزه اللاعب ماورو أكوستا، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «خوسيه ديلا جيوفانا»، بالجولة الأولى، ليحتل المركز الـ13 بترتيب فرق المسابقة بـ 3 نقاط.

فوز ريسترا على سان لورينزو بالجولة الأولى

وفي المقابل، يخوض ريسترا، مباراة إستوديانتس، بالفوز على سان لورينزو، بنتيجة 1-0، على ملعب «جييرمو لازا»، ضمن مباريات الجولة الأولى للدور الثاني لبطولة الدوري الأرجنتيني، ليحتل المركز الـ12 بـ 3 نقاط.

وكان بوكاجونيورز، حقق الانتصار فجر اليوم الأثنين على نظيره سنترال كورودوبا، بنتيجة 4-2، على ملعب «إنيكو مادري دي سيوداديس»، بالجولة الثانية للدور الثاني لبطولة الدوري الأرجنتيني.