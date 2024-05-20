القادم أصعب.. 5 توقعات صادمة لـ ليلى عبد اللطيف ينتظرها العالم

منذ بداية عام 2024 واسم ليلى عبد اللطيف، خبيرة الفلك، يتردد دوما على مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر محرك البحث جوجل، بسبب حلقة نارية قدمتها على قناة «الجديد» اللبنانية، قبل أيام من بدء عام 2024، فمعظم التوقعات التي قالتها «ليلى» خلال الـ5 أشهر الأولى من العام تحققت، ومع كل توقع جديد يتحقق تثار حالة من الجدل حولها، ولسان حال الجميع «كيف تصدق توقعاتها؟».

لم يكد العالم يلتقط أنفاسه من سلسلة الكوارث والحروب المستمرة في مختلف الأنحاء، حرب مشتعلة في غزة وأخرى مستمرة بين روسيا وأوكرانيا، بخلاف ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، حتى لاحت في الأفق توقعات أخرى بطلتها ليلى عبد اللطيف تعتبر الأسوأ.. فماذا قالت؟

5 توقعات صادمة لـ ليلى عبد اللطيف

بخلاف ما تحقق من أمراض وكوارث وحروب ووفيات، هناك توقعات أخرى لخبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، يأمل الجميع ألا تتحقق، وهذه التوقعات هي:

حرب عالمية ثالثة خلال الفترة المقبلة أو بالعام 2025 لا مفر منها، وقالت: «يا رب تنجينا منها مش كل دول العالم، دول كبيرة».

انتشار أمراض فيروسية أو أوبئة في عدة دول إفريقية، قائلة: «إفريقيا في مهب أزمة كبيرة وقاسية، بسبب مواجهة أزمة غذائية غير مسبوقة وكارثة تهدد القارة السمراء».

الحرب تدق أبواب الإكوادور، مؤكدة: «ستكون أمام تطورات أمنية ومواجهة حالة عارمة من الفوضى تسيطر على الناس في الشارع».

تشييع جنازة أحد الرؤساء يتحول إلى مسرح لوقوع جريمة كبيرة موضحة: «جنازة رئيس تتحول لكارثة هنشوفها على التليفزيون».

موجة تسونامي عنيفة تضرب بعض سواحل الدول العربية تؤدي إلى أضرار فادحة وخسائر، وعاصفة عنيفة في دول أوروبية موضحًة: «في أحداث غير سارة كتير هتحدث قبل عيد الأضحى 2024، بعضها في الدول العربية، والعاصفة هتضرب أجواء أوروبا، ومأساة كبيرة بسبب الكوارث التي تلتهب داخل بعض الدول الأوروبية»، ساخرة: «أنا عارفة هيقولوا عني بومة».

أحداث مؤسفة تهدد العالم

وهناك أحداث مؤسفة تمر بها العديد من دول العالم بسبب التغيرات المناخية وتقلبات الطقس أو بسبب الحروب المندلعة بين بعض الدول، وهي:

الثلوج والأمطار تغطي بعض الدول العربية يرافقها موجة من البرد القارس في عز الصيف.

حركة ونشاط الزلازل ستعود وتتفاعل خلال الفترة المقبلة وقد تضرب أكثر من دولة.

مواجهة عسكرية مرتقبة بين الصين وتايوان.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي يعاني منها العالم أجمع.

عالم النفط والذهب

وسبق أن قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها للفترة المقبلة أن المستقبل القادم للنفط والذهب: «هما أسياد الموقف حتى مع حدوث فترة هبوط في الأسعار، بيرتفع بجنون برجع أقول حولوا أموالكم لذهب، ارتفاع البترول والذهب سيتحول إلى ثروة كبيرة، بنصح دائمًا بشراء الذهب».