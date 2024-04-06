تامر أمين يهاجم ليلى عبداللطيف: «كذب المنجمون ولو صدقوا»
كتب:
محمد عزالدين
09:54 م | السبت 06 أبريل 2024
ليلى عبداللطيف
قال الإعلامي تامر أمين، إنّ إيمانه بالله عز وجل، يمنعه من التفكير في صدق ما تقوله ليلى عبداللطيف، مشددًا على: «كذب المنجمون ولو صدقوا»، مشيرًا إلى أنّ توقعاتها غير صحيحة كلها، واصفًا ما تقوله وتفعله بـ«كلام فاضي».
تامر أمين: لا أصدق ما تقوله ليلى عبد اللطيف
وأضاف «أمين»، خلال حواره لبرنامج «العرافة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي النهار والمحور: «ليلى عبداللطيف تتوقع الكثير من الأمور، وحدوث 4 أمور من الألف التي تتوقعها طوال الوقت يجعل الناس تنبهر ويشعرون بأن هذه الست مبروكة».
تامر أمين: طلاق ياسمين والعوضي اتفاق ثلاثي
وتابع أنّ صدق كلام ليلى عبداللطيف فيما يتعلق بطلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، يمكن أنّ يكون اتفاق ثلاثي أو معلومة سُربت لها أو رجمًا بالغيب.