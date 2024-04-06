تامر أمين يهاجم ليلى عبداللطيف: «كذب المنجمون ولو صدقوا»

قال الإعلامي تامر أمين، إنّ إيمانه بالله عز وجل، يمنعه من التفكير في صدق ما ‏تقوله ليلى عبداللطيف، مشددًا على: «كذب المنجمون ولو صدقوا»، مشيرًا إلى أنّ ‏توقعاتها غير صحيحة كلها، واصفًا ما تقوله وتفعله ‏بـ«كلام فاضي».‏

تامر أمين: لا أصدق ما تقوله ليلى عبد اللطيف

وأضاف «أمين»، خلال حواره لبرنامج «العرافة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر ‏قناتي النهار والمحور: «ليلى عبداللطيف تتوقع الكثير من الأمور، وحدوث 4 أمور ‏من الألف التي تتوقعها طوال الوقت يجعل الناس تنبهر ويشعرون بأن هذه الست ‏مبروكة».‏

تامر أمين: طلاق ياسمين والعوضي اتفاق ثلاثي

وتابع أنّ صدق كلام ليلى عبداللطيف فيما يتعلق بطلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ‏والفنان أحمد العوضي، يمكن أنّ يكون اتفاق ثلاثي أو معلومة سُربت لها أو رجمًا بالغيب.