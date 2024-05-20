شيرين عبدالوهاب تقدم بلاغا للنائب العام: أريد حقوقي من روتانا

قدّمت الفنانة شيرين عبد الوهاب اليوم، بلاغا أمام النائب العام يحمل رقم 781640 ضد الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويمثلها سالم الشيخ صالح الهندي عن نفسه، وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام عن نفسه، وبصفته مدير شركة روتانا، وهاني عفت محمد العزب عن نفسه، وبصفته رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة روتانا.

شيرين عبد الوهاب تتوجه للنائب العام للحصول على حقوقها من روتانا

وأكدت شيرين أنّها تكن كل تقدير واحترام لمالك شركة روتانا، وأنّها لجأت إلى النائب العام للحصول على حقوقها المهدرة من جانب بعض العاملين في الشركة.

وجاء في عريضة البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب، أنّ البلاغ يهدف إلى وقف التعدي الصارخ الواقع على حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفتهم بنشر وبث وطرح أغنية الدهب على مواقع شركة روتانا والتربح من العمل غير المشروع، وتلتمس التحقيق في الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا

وأوضحت عريضة البلاغ، أنّ شيرين عبد الوهاب تتهم المشكو في حقهم ببث ونشر وإذاعة أغنية الدهب دون الحصول على أي تنازلات أو موافقات منها، حيث إنّها الوحيدة المالكة للأغنية التي تم نشرها وبثها عبر مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها، وبذلك يكون المشكو في حقهم مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن نشر الأغنية على مواقع الشركة، وتداركت شركة روتانا أنّها بثت ونشرت وطرحت مصنفا فنيا دون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق على المصنف حذفتها بعد أن حققت الأرباح التي تبغيها من وراء النشر.