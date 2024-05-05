شيرين عبد الوهاب تكشف سبب بكائها في حفلها بالكويت أثناء غناء «كده يا قلبي»

تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب ترند مواقع التواصل الاجتماعي و«جوجل»، في الساعات القليلة الماضية بعد حفلها في الكويت، الذي أحييته بحضور عدد كبير من الجمهور، رافعًا شعار «كامل العدد»، والذي تخطى 5000 شخص.

وخلال الحفل، قدّمت «شيرين» عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة لدي الجمهور، من بينها أغنية «كده ياقلبي»، والتي لم تستطع تمالك دموعها في أثناء غنائها وتوقفت لحظات عند مقطع «مع السلامة يا حبيبي»، والذي جعل الجمهور يتأثر بها.

سبب بكاء شيرين عبدالوهاب فى حفلها الأخير

وكشفت «عبدالوهاب» في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء الحفل، أنها بكت من الاحتفاء الكبير من الجمهور بها، ولم تتمالك دموعها لحبهم الكبير لها قائلة: «شالوني من على الأرض وحسيت بحبهم الكبير».

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب

وكان آخر أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب أغنية «الدهب»، والتي طرحت قبل شهرين وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وهي من ألحان مدين وتوزيع توما، ومن كلمات تامر حسين، وتخطت مشاهدتها 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».