إزالة مبنى غير مرخص في مركز القصاصين بالإسماعيلية

شنت الوحدات المحلية في مراكز وقرى الإسماعيلية حملات إزالة للمخالفات خلال الأيام القليلة الماضية، استهدفت استعادة الأراضي المملوكة للدولة وإزالة المخالفات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت حملة مكبرة للوحدة المحلية لقرية أم عزام، اليوم الاثنين، عن إزالة إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض، (بناء بدون ترخيص) على أرض زراعية، على مساحة 140 مترًا بعزبة أبو ناجع بنطاق القرية.

توجيه بشن حملات

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وجه جميع رؤساء الأحياء والمراكز والقرى، بضرورة الحفاظ على أراضي وأملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكانت أعلنت محافظة الإسماعيلية أمس الأحد عن إزالة فورية لصبة خرسانة، وفك شدة خشبية (بدون ترخيص) على مساحة 100 متر بمنطقة السعدية لبناء بدون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رفع 116 طن قمامة

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع 116 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقري القصاصين القديمة، الظاهرية، أبوعاشور، الملاك، بنطاق مركز ومدينة التل الكبير خلال الحملات اليومية.