فريق قسطرة القلب بـ«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فوز فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بالمركز الأول في مؤتمر قسطرة القلب المعقدة Practice Pearls Of Interventional CARDIOLOGY، الذي عُقد بمركز القلب العالمي بمدينة ميونخ بألمانيا.

منافسة مع 90 حالة طبية معقدة

وأوضح بيان صادر عن الهيئة أنه تم التنافس مع أكثر من 90 حالة طبية معقدة من مختلف دول العالم في ألمانيا، ومثَّل فريق قسطرة القلب الدكتور وسام الدين حداد الشافعي خبير قسطرة القلب التداخلية والمعقدة، واستطاع ممثل الفريق الطبي المتميز بقسم قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية الحصول على المركز الأول في المؤتمر.

وكانت الحالة المشاركة بالمؤتمر لعلاج مريضة تعاني من جلطة حادة بالشريان التاجي نتيجة إصابتها بعيب خلقي معقد بجذع الشريان الأيسر، ومن خلال إعادة تشكيل القسطرة التشخيصية واستخدامها بطريقة مبتكرة تم فتح الشريان رغم خروجه غير الطبيعي عن منبته، ونجح الفريق الطبي المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء القسطرة العلاجية وتركيب الدعامة الدوائية وبدقة وكفاءة متناهية للمريضة، وذلك باستخدام آليات مبتكرة وغير تقليدية لقسطرة القلب التداخلية.

مشروع التأمين الصحي الشامل

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، يعكس رؤية الهيئة في الابتكار والتميز ويؤكد التزامها بدعم الكوادر الطبية المتميزة، لافتًا إلى أن حصول فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي على المركز الأول في مؤتمر القلب بألمانيا يعد إنجازًا وفخرًا للهيئة وللقطاع الطبي في مصر، ويبرز القدرات العلمية والتقنية المتقدمة التي تتمتع بها الكوادر الطبية المصرية استنادًا على استخدام آليات مبتكرة وغير تقليدية في علاج حالات طبية معقدة وهو ما يعكس التزام الكوادر الطبية بهيئة الرعاية الصحية بتحقيق أفضل نتائج للمرضى.

كما ثمن جهود فريق قسطرة القلب بالمجمع وكل من ساهم في الوصول لهذا الإنجاز المشرف، ودورهم المتميز والدؤوب في تحسين جودة الخدمات الصحية، وهو ما يؤكد تقديم أفضل رعاية صحية متميزة للمتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل.

فريق قسطرة القلب في مجمع الإسماعيلية الطبي

ويضم فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي نخبة من الكفاءات الطبية المتميزة بالمجمع الطبي بقيادة الدكتور وسام الدين حداد الشافعي، خبير قسطرة القلب التداخلية المعقدة، والدكتور عادل محروس أخصائي القلب والقسطرة القلبية، والدكتور باهر القاضي، نائب القلب والقسطرة القلبية، وفنيّو الأشعة محمد جمال وأحمد صالح وأحمد المرغني، والدكتور محمد سليمان مدير وحدة القسطره القلبية، والدكتورة جميلة نصر، رئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي.