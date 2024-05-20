اتحاد العاصمة الجزائري يبحث عن تعزيز مركز بالدوري من بوابة وهران

يحل اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا على مولودية وهران على ملعب «أحمد زبانة»، في مباراة مؤجلة من الجولة 22 لبطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «موبيليس»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويحتل اتحاد العاصمة الجزائري، المركز الخامس برصيد ببطولة دوري «موبيليس»، ولقى الفريق هزيمة أمام مولودية الجزائر بهدف دون رد، على ملعب «ملعب 5 جويلية (يوليو) 1962»، بالجولة 26 للمسابقة، ليتجمد رصيده عند النقطة 39.

مولودية وهران بالمركز قبل الأخير بالدوري الجزائري

وفي المقابل، يخوض فريق مولودية وهران، مباراة اتحاد العاصمة، بالفوز على وفاق سطيف، بنتيجة 4-1، على ملعب «أحمد زبانة»، بالجولة 26، ليحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 26 نقطة ببطولة الدوري الجزائري.

وكان فريق مولودية الجزائر، حقق لقب بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «موبيليس»، بتصدره المسابقة برصيد 60 نقطة بفارق 14 نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني «46 نقطة»، قبل 4 جولات من نهاية المنافسات.