اتحاد العاصمة يلتقي الشبيبة على «نيلسون مانديلا» بالدوري الجزائري

يلتقي فريق اتحاد العاصمة، نظيره شبيبة القبائل على ملعب «نيلسون مانديلا»، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «موبيليس»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل اتحاد العاصمة الجزائري، مباراة شبيبة القبائل، بالمركز السادس في بطولة «موبيليس»، برصيد 35 نقطة، إذ خاض الفريق 20 مباراة، فاز منها في 11 مواجهة وتعادل في 2 ولقى 7 هزائم، وأحرز لاعبوه 26 هدفا، ومنيت شباكه بـ19 هدفا.

شبيبة القبائل بالمركز السابع في الدوري الجزائري

وفي المقابل، يخوض شبيبة القبائل، مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، بالمركز السابع ببطولة دوري «موبيليس» لكرة القدم برصيد 33 نقطة، إذا خاض الفريق 23 مباراة في المسابقة، فاز منها في 9 لقاءات، وتعادل في 6 مواجهة، ولقى 8 هزائم.

وأحرز لاعبو شبيبة القبائل، خلال مباريات الفريق، بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم، 23 هدفًا، فيما اهتزت شباكه في 21 مناسبة.

ويواصل نادي مولودية الجزائر، تصدره لبطولة الدوري الجزائري لكرة القدم «موبيليس» برصيد 56 نقطة، فيما يأتي النادي الرياضي القسنطيني ثانيا بـ43 نقطة، وفي المركز الثالث شباب بلوزداد بـ42 نقطة.