شباب بلوزداد يحل ضيفا على اتحاد خنشلة في الدوري الجزائري اليوم

يحل شباب بلوزداد الجزائري، ضيفا على اتحاد خنشلة، بملعب «الشهيد عمار حمام» في مباراة مؤجلة من الجولة 19 من الدوري الجزائري لكرة القدم «موبيليس»، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل شباب بلوزداد، المباراة ضد اتحاد خنشلة، بعد خسارة خارج ملعبه من مولودية وهران، بهدف دون رد، على ملعب «أحمد زبانة»، ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الجزائري.

شباب بلوزداد في المركز الثالث

ويحتل شباب بلوزداد، المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الجزائري، برصيد 42 نقطة.

وفي المقابل، خسر اتحاد خنشلة، من مولودية البيض، بهدف دون رد، على ملعب «زكريا مجدوب»، ليحتل المركز 12 في المسابقة برصيد 28 نقطة.

ويواصل مولودية الجزائر، تصدره لبطولة الدوري، برصيد 56 نقطة، فيما يأتي النادي الرياضي القسنطيني في الوصافة برصيد 43 نقطة.