حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، والذي يؤديه الطلاب اليوم وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة لامتحانات العام الدراسي الحالي 2024-2023 من المديريات التعليمية.

توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، مشيرة إلى أنَّ المجموع الكلي للمادة 30 درجة مقسمة للتالي:-

- السؤال الأول «محادثة» إجمالي درجاته 5 درجات.

- السؤال الثاني «اختر» إجمالي درجاته 4 درجات.

- السؤال الثالث «القطعة» إجمالي درجاته 6 درجات مقسمة على 3 درجات في سؤال اختر و3 درجات في سؤال مقالي من القطعة.

- السؤال الرابع «اختر» إجمالي درجاته 3 درجات مقسمة لكل سؤال نصف درجة.

- السؤال الخامس «أكمل بالإجابة الصحيحة» إجمالي درجاته 5 درجات.

- السؤال السادس «البراجراف إجمالي درجاته 7 درجات.

مواصفات امتحان اللغة الانجليزية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تندرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن– الدرجة– الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – العام الدراسي»

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط –المسافات بين السطور والهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة -الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتواءها على اية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة الى فئة معينه دون غيرها.

- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي البد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب على أن ال يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي.