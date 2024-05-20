«التعليم»: صرف حوافز للمعينين في مسابقة الـ30 ألف معلم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهما بشأن الاستفسار عن مدى أحقية المعينين بمسابقة الـ30 ألف معلم شاغلي وظيفة معلم مساعد، والمعلم العائد من إجازة بدون مرتب في صرف حافز منظومة التعليم الجديدة.

صرف حوافز للمعلمين 30 ألف معلم

وأفادت وزارة التربية والتعليم، في خطابها للمديريات التعليمية، بشأن مدى أحقية المعلم المساعد المعين بمسابقة الـ30 ألف معلم، بصرف حافز منظومة التعليم الجديدة، وأنه بالاطلاع على نموذج عقد العمل لشغل وظيفة معلم مساعد اخصائي مساعد تبين انه نص البند الثاني منه على الآتي:

- يتقاضى الطرف الثاني بموجب هذا العقد مكافأة شهرية تعادل ما يلي «الحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة الأخرى، وفقا للقرارات المنظمة، وعليه يرجى الالتزام بما ورد بنموذج العقد المشار اليه بعالية».

وأشارت وزارة التعليم، إلى أحقية المعلم العائد من إجازة بدون مرتب، في صرف حافز منظومة أحقية المعلم العائد من إجازة بدون مرتب في صرف حافز منظومة التعليم الجديدة.