«الطيران» تشارك في ورشة عمل إقليمية عن «تقنيات التدقيق والتفتيش»

شارك وفد من وزارة الطيران المدني في ورشة عمل إقليمية حول «تقنيات التدقيق والتفتيش» في مجال أمن الطيران، وذلك بالتعاون مع إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) في لارنكا بقبرص.

تعزيز التعاون بين مصر وليبيا واليمن وقبرص في مجال أمن الطيران

تهدف الورشة التي استمرت 5 أيام إلى تعزيز التعاون بين مصر وليبيا واليمن وقبرص في مجال أمن الطيران، ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات لمكافحة المخاطر.

أكّد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني التزام مصر بدعم الأمن والسلامة الجوية على جميع المستويات، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز أمن الطيران الإقليمي.

تُعد هذه الورشة الأولى من نوعها التي تجمع الدول الأربع لمناقشة أمن الطيران، مما يعكس حرص مصر على التعاون مع الدول الشقيقة لضمان أعلى مستويات السلامة للركاب.