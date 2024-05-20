«التعليم»: لن نسمح بأي تجاوزات في امتحانات الشهادة الإعدادية

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، انعقاد غرفة عمليات تعليم القاهرة بشكل دائم، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ودقة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم، امتحان مادة العلوم في الفترة ما بين9: 11، حيث تتابع غرفة العمليات منذ فجر اليوم انتظام سير اللجان الامتحانية.

لن يسمح بأي تجاوزت بالامتحانات

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، أنه لن يسمح بأي تجاوزت من شأنها الإخلال بالمنظومة، إذ سيجرى تطبيق أقصى العقوبات الرادعة، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية، والتواجد الميداني وتقديم الدعم لانتظام سير الامتحانات.

ورقة امتحان مادة العلوم

وأضاف أن امتحان مادة العلوم للشهادة الامتحانية جاء في صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، والأسئلة سهلة الصياغة فنيا ولغويا، وشملت جميع دروس المنهج المقرر، وكافية للوقت المقرر للإجابة، مع وجود فترة زمنية للمراجعة، وتنوعت الأسئلة بين الموضوعي والمقالي.