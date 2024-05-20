انطلاق انتخابات غرفة شركات السياحة بعد غد الأربعاء

تنطلق انتخابات غرفة شركات السياحة في موعدها المحدد لها سلفا، بعد غد الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد رفض محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الشق المستعجل، دعوى بطلان اللائحة التنفيذية للغرفة، وتحويل اللائحة لهئية المفوضين.

وفور صدور قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أعلن باسل السيسي، أحد من أقاموا الدعوى القضائية التنازل عن استكمال مراحل التقاضي بتلك القضية، حرصًا على تحقيق استقرار غرفة شركات السياحة وتغليبا لمصلحة أعضائها.

منافسة شرسة

وعلى صعيد انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التي ستجري بعد غد على 3 مقاعد فقط، بعد أن تم حسم الـ5 مقاعد الأخرى بالتزكية، على المقعد المخصص لشركات السياحة التي حققت حجم أعمال سنوى أكثر من 50 مليون جنيه خلال العام الماضي اشتعلت المنافسة بين كل من باسل السيسي، ووليد خليل للفوز بالمقعد، فيما ارتفعت بشكل كبير أسهم فوز كل من يسري السعودي وأحمد إبراهيم بالمقعدين المخصصين لشركات السياحة التي حققت حجم أعمال أقل من 50 مليون خلال العام الماضي، ويأتي بعدهم في المنافسة محمد الجندي.

مندوبي الغرفة لدى اتحاد الغرف السياحية

وعلى صعيد مندوبي غرفة شركات السياحة لدى اتحاد الغرف السياحية المصرى، يخوض الانتخابات 43 مرشحًا يتنافسون للفوز بـ32 مقعدًا، يأتي على رأس المرشحين كل من حسام الشاعر وناصر تركي و وائل فودة وأسامة السيسي وأحمد وحيد ومحمد عزت وأحمد البكري وحمزة عنبي ورضا قاسم وأحمد الديري ووائل زعير وحسام هزاع ولطفى أبوزيد.