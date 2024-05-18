الغرف السياحية تنهي استعداداتها لانتخابات مجالس الإدارات.. تقام الأربعاء المقبل

أنهت الغرف السياحية الـ5 «شركات السياحة - المنشآت الفندقية - المنشآت والمطاعم السياحية - السلع السياحية - الغوص والأنشطة البحرية»، استعداداتها لإقامة الجمعيات العمومية الخاصة بها والتي تشهد إجراء انتخابات مجالس إدارات تلك الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية والتي ستجرى يوم الأربعاء المقبل.

حددت غرفة شركات السياحة، اليوم السبت، كآخر موعد لإرسال الشركات أسماء مندوبها الذي سيقوم بحضور الجمعية العمومية للغرفة والإدلاء بصوت المنشأة في الانتخابات.

حسم 5 مقاعد بالتزكية

وعلى صعيد انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة الـ8 فقد تم حسم 5 مقاعد منها بالتزكية، فقد اشتعلت حدة المنافسة بين كل من باسل السيسي ووليد خليل للفوز بالمقعد المخصص لشركات السياحة التي حققت حجم أعمال أكثر من 50 مليون جنيه خلال العام الماضي.

أما المقعدان المخصصان لشركات السياحة التي حققت حجم أعمال أقل من 50 مليون جنيه خلال العام الماضي، فتبدو النتيجة شبه محسومة لكل من يسري السعودي وأحمد إبراهيم بعد اعتذار علاء الغمري عن الترشح.

ويتوقف إجراء انتخابات غرفة شركات السياحة من عدمه على قرار محكمة القضاء الإداري، غدا الأحد في الدعوى المقامة من عدد من المرشحين لإبطال اللائحة التي على أساسها تم الدعوة لإجراء الانتخابات.

وعلى المقاعد الـ32 المخصصة لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية يخوض الانتخابات 43 مرشحا.

انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

أما بخصوص انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، فقد تم حسم المقعدين المخصصين للمطاعم فئة الـ5 نجوم بالتزكية، فيما يخوض 3 مرشحين الانتخابات للفوز بالمقعدين المخصصين للمنشآت فئة الـ4 نجوم، وهم أحمد فايز أحمد الصايغ، وهشام عصام عبد الجواد وهبة، وأشرف زيدان محمد مسلم.

كما يخوض 5 مرشحين الانتخابات على الـ 3 مقاعد المخصصة للمنشآت والمطاعم السياحية فئة نجمة ونجمتين و3 نجوم وهم برج ليون أرتين توماسيان، وعبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع، ومحمد عبد العزيز محمد إمبابي، وهشام محمود محمد عبد الله، وعمر حسين فتحي.

وعلى المقعد المخصص بمجلس الإدارة للمنشآت السياحية التي تمثل منشآت الحلواني، ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭيات، ﺍﻟﻭجباتﺍﻟﺴﺭيعة، مطاعم العربات، يخوض الانتخابات كل من علي كامل علي منصور ويعقوب أحمد محمد نصار، فيما تم حسم انتخابات مندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتزكية.

وفي غرفة العاديات والسلع السياحية، حسمت مقاعد مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتزكية.