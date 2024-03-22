مطار أثينا الدولي يمنح جائزة الأسرع نموا في إفريقيا لـ«مصر للطيران»

قالت شركة مصر للطيران إحدى شركات الطيران المملوكة للدولة، إن مطار أثينا الدولي اختار شركة مصر للطيران كأسرع شركة طيران نموا داخل القارة الإفريقية، لافتة إلى أن هذا الاختيار جاء أثناء ورشة العمل التي ينظمها مطار أثينا الدولي سنويًا لاختيار أفضل شركات الطيران نموًا.

زيادة رحلات مصر للطيران بأثينا

وأضافت شركة مصر للطيران في بيان اليوم، أن نتائج الاختيار استندت إلى زيادة رحلات مصر للطيران بأثينا وكثافة حركة الركاب حيث زاد تشغيل مصر للطيران بين القاهرة وأثينا خلال الفترة الماضية وبات في تصاعد مستمر حيث وصل إلى رحلتين يوميًا بجدول الشتاء و3 رحلات يوميًا بجدول الصيف.

الحملات الترويجية والدعائية

وأشارت الشركة إلى أن هالة حمدان مدير مكتب مصر للطيران بأثينا تسلمت جائزة الشركة من مسؤلي مطار أثينا الدولي، موضحة أن مكتب مصر للطيران باليونان ينفذ باستمرار العديد من الحملات الترويجية والدعائية على العديد من المنصات الرقمية وكذلك وسائل المواصلات المختلفة حيث أصبح شعار مصر للطيران يجوب اليونان وكان آخرها على خطوط المترو والأتوبيسات والمراكز التجارية تشجيعاً لحركة السفر إلى مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية.