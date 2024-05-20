«الخارجية»: نعمل مع أثينا لتعزيز العلاقات.. وتعاون مثمر في منتدى غاز المتوسط
كتب:
يارا أشرف
02:30 م | الإثنين 20 مايو 2024
وزير الخارجية سامح شكري
أكد سامح شكري وزير الخارجية، استمرار التعاون مع أثينا للاستفادة من خبرات وآراء اليونان في مختلف المجالات والأمور التي تعزز العلاقة بين البلدين، مضيفا: «لدينا رؤية مشتركة سواء حول العلاقات الثنائية أو الأوضاع الإقليمية».
وأضاف شكري خلال مؤتمر مع نظيره اليوناني عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مشروع الربط الكهربائي أحد أوجه التعاون مع اليونان، ونتطلع لأن يكون هو حلقة الوصل ليس فقط بين مصر واليونان، ولكن بين مصر والاتحاد الأوروبي».
وتابع: «تباحثنا حول العديد من الملفات السياسية والأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين، ولدينا تعاون مثمر في منتدى غاز شرق المتوسط».