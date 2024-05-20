رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الخارجية»: نعمل مع أثينا لتعزيز العلاقات.. وتعاون مثمر في منتدى غاز المتوسط

كتب:

يارا أشرف
02:30 م | الإثنين 20 مايو 2024
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، استمرار التعاون مع أثينا للاستفادة من خبرات وآراء اليونان في مختلف المجالات والأمور التي تعزز العلاقة بين البلدين، مضيفا: «لدينا رؤية مشتركة سواء حول العلاقات الثنائية أو الأوضاع الإقليمية».

وأضاف شكري خلال مؤتمر مع نظيره اليوناني عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مشروع الربط الكهربائي أحد أوجه التعاون مع اليونان، ونتطلع لأن يكون هو حلقة الوصل ليس فقط بين مصر واليونان، ولكن بين مصر والاتحاد الأوروبي».

وتابع: «تباحثنا حول العديد من الملفات السياسية والأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين، ولدينا تعاون مثمر في منتدى غاز شرق المتوسط».

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية يعزي حكومة إيران وشعبها في وفاة إبراهيم رئيسي

وزير الخارجية يتوجه إلى اليونان لمناقشة تنسيق جهود إنهاء الحرب في غزة

وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل تريد اليد العليا في الإقليم بغض النظر عن متطلباته

وزير الخارجية الأسبق: مصر حققت التوازن بين مصالحها ومبادئها في الأزمة الروسية الأوكرانية

مساعد وزير الخارجية الأسبق: آلة الحرب الإسرائيلية تسجل أكبر مأساة إنسانية في غزة
بقلم يارا أشرف