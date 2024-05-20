حل امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم.. «كان سهل»

خيّمت حالة من الفرحة على طلاب الشهادة الإعدادية 2024، بسبب امتحان الجبر الذي انعقد اليوم، إذ كان سهلًا، والوقت كاف للإجابة عليه.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حل امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها.

امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024

وأوضحت ندى محمد طالبة بالشهادة الإعدادية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 والذي أدوه اليوم، جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، وكان أكثر من رائع، كما أنّ الوقت كان كافيًا جدًا لأداء الامتحان، والمراجعة أكثر من مرة.

وأضافت أنّ امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم، كان يتكون من ورقتين الأولى تضم سؤالين أحدهما اختيار، والثاني حل معادلة، أمّا الثانية فتضمنت 3 أسئلة وهي حل معادلات.

حل امتحان الجبر 2024 للصف الثالث الإعدادي

وقدّم أحمد عبد الحكم أحد مدرسي الجبر بمحافظة الفيوم، حلا لامتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم جاء كالآتي للورقة الأولى:

ويأتي حل امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم في الورقة الثانية كالتالي:

وكان 64 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، قد أدوا امتحان الجبر والإحصاء، بالإضافة إلى مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، فيما يؤدون غدًا الثلاثاء امتحان اللغة الأجبية الأولى، والتربية الفنية، وذلك داخل 265 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية.