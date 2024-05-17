64 ألفًا و876 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالفيوم غدا

يؤدي 64 ألفًا و876 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم غدًا السبت داخل 265 لجنة، إذ يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية، وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم في وقتٍ سابق، حيث تفتح أبواب اللجان أمام الطلاب منذ الثامنة والنصف صباحًا.

ووفقًا لما ورد في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، فإنّ امتحان مادة اللغة العربية ينطلق لمدة ساعتان ونصف بدءًا من 9:00 وحتى 11:30 صباحًا تخصص آخر 20 دقيقة منها للإملاء، يعقبه استراحة لمدة نصف ساعة، ثم يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الدينية بدءًا من 12:00 وحتى 1:30 ظهرًا.

غرف عمليات مركزية وفرعية

وكشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن إنشاء غرف عمليات مركزية وفرعية في مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات أولًا بأول، والتدخل في حالة حدوث أي طاريء طوال فترة انعقاد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

وذكرت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم خلال بيان صحفي سابق، أنّ ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تتضمن منع دخول الموبايل للطلاب والمعلمين والمشرفين داخل اللجان، فضلًا عن غلق باب اللجان في التاسعة صباحًا بعد دخول كافة الطلاب.

وشددت على ضرورة التواصل المستمر مع غرف العمليات، وعدم السماح بدخول أولياء الأمور إلى اللجان، ومنح الطلاب وقتهم المخصص لكل امتحان كاملًا دون نقصان، ومنع خروج الملاحظين خارج أبواب اللجنة طوال الامتحان.

تشكيل لجان لاستلام وتسليم الأوراق

وأشارت إلى أنّها أكدت على تشكيل لجنة لاستلام أوراق الأسئلة والإجابة قُبيل انطلاق الامتحانات، وتسليمها عقب انتهائها، مع التوقيع على فتح مظروف الأسئلة، مشددةً على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان وخارجها، والتنسيق مع الجهات الأمنية.