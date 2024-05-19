إحالة مراقب ورئيس لجنة إعدادية في الفيوم للتحقيق بسبب تداول امتحان العلوم

أحال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، رئيس إحدى اللجان في مدرسة تعليم أساسي تابعة لإدارة إطسا التعليمية، والمراقب الأول، للتحقيق، موجهًا باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وذلك بعد تداول ورقة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024 للفصل الدراسي الثاني.

وكانت إحدى اللجان قد شهدت تداول ورقة أسئلة امتحان مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي 2024، اليوم الأحد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لمنع تكرار مثل هذه الواقعة، التي تؤثر بالسلب على سير الامتحانات.

مذكرة بشأن تداول امتحان العلوم

جاء ذلك بناءً على المذكرة التي عرضتها الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بهذا الشأن، خلال متابعة محافظ الفيوم لانتظام سير أعمال الامتحانات، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

تحقيق الانضباط داخل اللجان

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تحقيق الانضباط التام داخل كافة لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ومنع أي حالات غش، والتأكد من سير الامتحانات بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الطلاب، لافتًا إلى أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، مشددًا على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حد سواء.

تباين ردود أفعال الطلاب حول الامتحان

في سياق متصل، تباينت ردود أفعال الطلاب حول امتحان مادة العلوم اليوم، ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث اشتكى الطلاب من طول الامتحان، وحاجته لوقت أكبر، ووجود بعض النقاط الصعبة به.