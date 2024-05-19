حل امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم

تباينت ردود أفعال الطلاب والطالبات، عقب امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بمحافظة الفيوم، إذ أوضح الطلاب طول الامتحان وحاجته لوقت أطول للإجابة على كل الأسئلة، فضلًا عن وجود بعض النقاط المبهمة وغير الواضحة وتحتاج لتركيز كبير، والتي تميز الطالب المتميز من الطالب المتوسط.

من ناحيتهم، قدّم عدد من مدرسي مادة العلوم حل امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم، لكي يتمكن الطلاب من مراجعة إجاباتهم، ومعرفة نقاط الصواب والخطأ في إجاباتهم.

امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

وتكون امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم من ورقتين، الأولى تضم سؤالين، يشمل كل منهما 3 نقاط، وكل نقطة تتضمن 4 أسئلة، وتنوعت الأسئلة بين أكمل العبارات الآتية، وكتابة المصطلح العلمي الدال على كل عبارة، وتوصيل، ومقارنة.

وشملت الورقة الثانية من امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم سؤالين رئيسيين، تضمن كل منهما 3 نقاط كل نقطة منهما تشمل نحو 4 أسئلة ما بين اختيارات، وتصويب، وضع علامة صح أو خطأ، وأكمل.

حل امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

وقدّم عدد من مدرسي مادة العلوم بمختلف مدارس محافظة الفيوم، إجابات لكل سؤال من الامتحانات، حيث جاء حل امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم كالآتي:

جدول امتحان الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم

ووفقًا لما ورد في جدول امتحان الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم، فإنّه من المقرر أن يؤدي الطلاب والطالبات غدًا الاثنين الموافق 20 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء، يليه الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء الموافق 21 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، يليه مادة التربية الفنية، ويوم الأربعاء 22 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ومن المقرر أن يكون ختام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم يوم الخميس 23 مايو المقبل، بأداء امتحان مادة الهندسة، يليها اللغة الأجنبية لطلاب المدارس اللغات فقط، والتربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية فقط.