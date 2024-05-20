محافظ المنيا: الانتهاء من تجديد محطة مياه قلندول في ملوي

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة مياه قلندول بمركز ملوي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، مؤكداً جاهزيتها استعدادًا لتشغيلها ودخولها الخدمة.

متابعة أعمال رفع كفاءة المحطة

وفى هذا السياق، كلف محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي رئيس مركز و مدينة ملوى اللواء أحمد السايس بمتابعة أعمال رفع كفاءة محطة مياه قلندول، مشدداً على تذليل أي عقبات تعرقل سير العمل، لضمان الانتهاء منها في الموعد المحدد ودخولها الخدمة.

خدمة أكثر من 70 ألف مواطن

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز و مدينة ملوي أن المحطة تم رفع كفاءتها من 30 لتر/ ث إلى 60 لتر/ ث وهى تخدم أكثر من 70 ألف مواطن فى 10 قرى تابعة بنطاق المركز.