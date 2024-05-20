شكري: العلاقة الاستراتيجية بين مصر واليونان راسخة وتخدم مصالح البلدين

أعلن وزير الخارجية سامح شكري، بحث مع نظيره اليوناني ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في قطاع غزة، من مأساة إنسانية حقيقة تعد من أبشع الأزمات التي يشهدها التاريخ المعاصر بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي واتساع دائرة الصراع إلى لبنان واليمن والبحر الأحمر وإلى التوتر التي شهدته العلاقات الإيرانية الإسرائيلية.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نحن سنستمر في عملنا للوصول إلى وقف إطلاق النار أو في إطار الإفراج عن الرهائن ودخول المساعدات إلى قطاع غزة أو منع التهجير القسري»، موضحًا أنّ الأمر يتطلب إرادة سياسية متسقة مع التوافق القائم في المجتمع الدولي حول ضرورة إنهاء هذا الصراع وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح: «العلاقة الاستراتيجية بين مصر واليونان راسخة تخدم مصالح البلدين الثنائية وتسهم في تحقيق الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، وبالنسبة لمصر، فهي مكون رئيسي في الأمن القومي الوطني لمصر، لذلك نعتز بها ونعمل على تعزيزها».

وتابع: «العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار، ونرحب بتلك العلاقات فهي لا تأتي على حساب شركائنا الاستراتيجيين، وإنما نسعى إلى تدعيم الأمن والاستقرار وحسن الجوار وتفتح مجالات للتعاون فيما بين كل دول المنطقة».